tmw Hellas, Setti: "Iniziativa ‘Olimpiadi del Cuore’ ha finalità molto valide. Progetto intrigante"

vedi letture

Conferenza stampa in casa Hellas Verona per presentare il progetto della Associazione Onlus ‘Olimpiadi del Cuore’ fondata da Paolo Brosio. Queste le parole del presidente gialloblù Maurizio Setti: "L'iniziativa è nata qualche mese fa, non c'erano ancora i problemi determinati dal Covid. Da tutto questo dobbiamo trarre la conclusione che lo sport crea i presupposti per generare interesse verso iniziative come questa. Due squadre dall'agonismo molto acceso oggi si ritrovano per promuovere un'iniziativa benefica molto importante. Quando si fa del bene, comunque lo si faccia, si fa qualcosa di importante. Questa iniziativa avrà nel tempo un risvolto importante, perché i problemi e le malattie nel mondo purtroppo esistono. Credo sia importante che venga trasmessa nel modo giusto".

Dopo questo progetto darete una continuità ad iniziative di questo genere?

"Non mi sono mai tirato dietro rispetto a queste iniziative. È un progetto intrigante, con finalità molto valide. Di fronte alle problematiche legate ai bambini mi emoziono: ne abbiamo fatta un'altra importante, in un altro paese. Questa è condivisa con un amico, che so come gestisce le cose. Abbiamo in programma un'altra cosa molto importante, che sveleremo più avanti".