tmw Hellas Verona, Gunter resta in ritiro in attesa della conclusione della trattativa con il Genoa

Koray Gunter per il momento resta in ritiro con l'Hellas Verona. In attesa della conclusione della trattativa con il Genoa, infatti, il difensore sta proseguendo la preparazione in Val Gardena grazie al nulla osta del club rossoblù.