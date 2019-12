Fonte: dal nostro inviato, Luca Chiarini

Nessun allarme per Matteo Pessina: il centrocampista dell'Hellas è uscito nel finale della partita contro l'Atalanta dopo un contrasto di gioco, ma non emergono particolari preoccupazioni. Nulla di grave per il classe '97.