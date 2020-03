tmw I gadget, ai tempi del Coronavirus: il Milan regala un gel disinfettante a ogni giornalista

I gadget, anche piuttosto utili per l'occasione, ai tempi del Coronavirus. Come mostra la foto scattata dall'inviato di TMW, il Milan ha deciso infatti di regalare a ogni giornalista presente oggi in tribuna stampa a San Siro per la sfida col Genoa un flacone brandizzato di gel disinfettante. Un modo curioso di sensibilizzare e fare la propria piccola parte in un momento così difficile per la Serie A e per l'intero Paese.

Ecco l'immagine: