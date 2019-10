Fonte: Dall'inviato a Salisburgo, Ivan Cardia

Rifinitura in corso per il Salisburgo, atteso domani dalla sfida di Champions League contro il Napoli (in programma in terra austriaca alle 21:00). Haland pienamente in gruppo (viene da un infortunio, è tornato con lo Sturm Graz). Di seguito le immagini di TMW con gli uomini del tecnico Jesse Marsch al lavoro: