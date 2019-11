TMW - Incontro Arbitri-club di Serie A: tutti i volti dei protagonisti

Fonte: Dario Marchetti e Riccardo Caponetti

Iniziano ad arrivare i protagonisti della massima serie in quel di Roma per l'incontro in programma oggi fra Arbitri, tecnici e capitani delle formazioni di Serie A. Fra questi il presidente della FIGC Gabriele Gravina, Stefano Pioli e Giacomo Bonaventura per il Milan, Andrea Barzagli per la Juventus, Paulo Fonseca e Lorenzo Pellegrini della Roma, Senad Lulic della Lazio, Giampaolo Pazzini per l'Hellas, Daniele Gastaldello per il Brescia, Roberto De Zerbi e Domenico Berardi per il Sassuolo, Claudio Ranieri della Sampdoria, Emiliano Moretti per il Torino, Roberto D'Aversa per il Parma.