TMW - Inter, allenamento verso il PSV: le ultime su Vecino e Nainggolan

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento della vigilia per l'Inter, che domani affronterà il PSV nell'ultima dei gironi di Champions League. Non sarà della contesa, come dichiarato dallo stesso Spalletti in conferenza stampa, Matias Vecino, che ha sofferto il riacutizzarsi del problema al retto femorale. Dalbert si allena ancora a parte: più probabile il suo rientro con il Chievo. Radja Nainggolan, infine, lavora per andare in panchina contro il club olandese.