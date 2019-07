Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I dirigenti dell'Inter Piero Ausilio e Giuseppe Marotta non partono per la tournée in Asia. Resteranno a Milano o viaggeranno per questioni di mercato, col tema Lukaku sempre centrale nelle priorità societarie così come la cessione di Icardi. Con la squadra ci saranno l'ad Antonello e Gabriele Oriali.