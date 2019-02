Fonte: Dall'inviato a Milano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile per Luciano Spalletti, in merito alle condizioni fisiche di Keita Balde. Il giocatore sta infatti continuando il lavoro personalizzato in palestra, per recuperare dalla distrazione al bicipite femorale della coscia destra, e potrebbe anche non partire per Vienna. Sarà lo stesso allenatore a decidere prima della partenza prevista per le ore 15.