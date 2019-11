Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Consueto giro di campo per l'Inter all'Eden Arena in vista dello Slavia Praga. Dopo la conferenza stampa infatti, Conte e i giocatori nerazzurri hanno compiuto il classico walk around che scandisce ogni vigilia di Champions League (passeggiate e palleggi). Queste le immagini di TMW: