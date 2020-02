vedi letture

tmw Inter-Napoli, 59.601 spettatori a San Siro per la gara di Coppa Italia

Quasi 60.000 spettatori per la sfida in corso in questi minuti tra Inter e Napoli a San Siro. Sono infatti 59.601 i paganti della semifinale di andata di Coppa Italia tra nerazzurri e partenopei, con il risultato ancora fermo sullo 0-0.