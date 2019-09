Fonte: Dall'inviato a Milano, Simone Bernabei

Rifinitura pre Champions League per l'Inter di Antonio Conte, in questi minuti in campo ad Appiano Gentile in vista dell'esordio in Champions League di domani contro lo Slavia Praga. Presente - tra gli altri - anche Romelu Lukaku nonostante le non perfette condizioni fisiche.

C'è anche Zhang Jindong, numero uno di Suning, ad Appiano Gentile. Presente al Suning Training Center, infatti, per il numero uno nerazzurro l'occasione di salutare Antonio Conte e tutto il gruppo della rosa in vista dell'impegno di Champions League contro lo Slavia Praga (domani dovrebbe essere allo stadio per la partita).

Di seguito le immagini di TMW: