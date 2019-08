TMW - Ipotesi Esteghlal ed Hellas per l'ex Samp Pavlovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si muove il mercato per Daniel Pavlovic, difensore classe '88 che in Italia ha vestito le maglie tra le altre di Sampdoria e Frosinone. Lo svizzero ha offerte in patria ma piace anche all'Esteghlal Teheran, la squadra allenata da Stramaccioni. In italia invece si possono aprire per lui le ipotesi Frosinone (sarebbe un ritorno) ed Hellas Verona.