Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ritarderà l'aggregazione in Nazionale per un attacco febbrile. Stasera si rivaluterà se mantenerlo tra i convocati per le sfide ad Armenia e Finlandia, quando il giocatore arriverà nel ritiro bolognese degli Azzurri di Roberto Mancini.