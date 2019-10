Fonte: Dall'inviato a Coverciano, Marco Conterio

L'allenamento dell'Italia si è concluso con un protagonista in particolare: Federico Bernardeschi, infatti, è stato autore del bellissimo gol che ha chiuso l'amichevole a Coverciano (guarda le immagini di TMW). Per finire, il gruppo ha svolto una partitella 8 contro 8, mentre Bonucci, Romagnoli, Acerbi, D'Ambrosio, Spinazzola e Mancini hanno svolto lavoro di scarico. Lavoro in solitaria di scarico anche per Federico Chiesa.