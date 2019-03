Fonte: Da Coverciano, Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano da Coverciano gli aggiornamenti sull'allenamento in corso dell'Italia di Roberto Mancini. Il ct ha provato Cristiano Biraghi sulla corsia di sinistra in difesa, mentre il problema fisico accusato da Federico Chiesa spinge il selezionatore a fare una riflessione. Qualora l'attaccante della Fiorentina dovrebbe essere indisponibile per la gara di sabato contro la Finlancia, l'ex tecnico dell'Inter potrebbe puntare su uno tra Stephan El Shaarawy e Matteo Politano. In vantaggio c'è il Faraone della Roma, mentre il talentuoso Nicolò Zaniolo resta dietro nelle scelte. Anche se il suo debutto ufficiale in azzurro arriverà a stretto giro di posta.