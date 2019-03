Fonte: Da Coverciano, Andrea Losapio

La Nazionale di Roberto Mancini fa i conti col problema fisico di Federico Chiesa, accusato nell'ultima ora nel corso dell'allenamento. Al momento di lasciare il campo, l'attaccante della Fiorentina si toccava l'inguine e non è da escludere che si tratti di una ricaduta dopo il problema al retto addominale durante Fiorentina-Lazio, quando è stato sostituito al 36'. I controlli medici sono in corso, l'esito degli esami si conosceranno soltanto al termine della seduta ancora in corso.