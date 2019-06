Fonte: Alessio Del Lungo

Nicolò Zaniolo ha cominciato da titolare la partita di questa sera tra l'Italia U21 e i pari età della Spagna, che inaugurava l'Europeo di categoria per i ragazzi di Di Biagio, dovendo però abbandonare il campo al minuto 42 a causa di un trauma cranico rimediato dopo un fortuito scontro di gioco con il portiere spagnolo Unai Simon. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com da fonti vicine al giocatore, però, il ragazzo adesso sta già meglio e per lui non si tratta dunque di nulla di grave.