Fonte: dal nostro inviato a Coverciano

La Federazione ha comunicato che Gianluca Vialli, per i prossimi quattro giorni, sarà in compagnia della Nazionale di Roberto Mancini. Suo gemello del gol alla Sampdoria, il ct ha voluto vicino quello che è l'ambasciatore di Euro 2020, con l'Italia che esordirà in casa all'Olimpico. Lo stadio romano sarà anche teatro della prossima gara contro la Grecia e nei prossimi giorni Vialli sarà con l'Italia. Per l'ex attaccante è di recente sfumata la possibilità di acquistare il club blucerchiato dopo il mancato accordo con Massimo Ferrero.