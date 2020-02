Fonte: Dall'inviato, Dimitri Conti

Fiorentina in partenza per Torino dall'aeroporto di Peretola. La squadra viola, domani alle ore 12:30, affronterà infatti la Juventus in trasferta per il 22° turno di Serie A. Presente anche il presidente Rocco Commisso. Questo il video realizzato da TMW: