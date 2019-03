TMW - Juve, fisioterapia per CR7: De Sciglio in gruppo. A parte Cuadrado

Fonte: dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fisioterapia per Cristiano Ronaldo al rientro alla Continassa. Il portoghese ha iniziato il suo percorso di recupero e spera di essere abile e arruolabile per la sfida contro l'Ajax del 10 aprile. Intento Mattia De Sciglio ha lavorato con il resto della squadra e sarà dunque a disposizione. Lavoro personalizzato invece per Cuadrado, Khedira, Douglas Costa e Barzagli.