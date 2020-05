tmw Juve Primavera, i residenti a Torino tornano ad allenarsi a Vinovo

Alcuni giovani della Juve Primavera sono tornati ad allenarsi, individualmente, al centro sportivo di Vinovo. Come appreso da TMW, si tratta dei residenti in Torino: Franco Tongya, Paolo Gozzi, Kaly Sene, Pablo Moreno, Francesco Lamanna e Matteo Anzolin. Nessuna novità, al momento, sulla ripresa del campionato Primavera né tanto meno sugli ottavi di Youth League che i bianconeri avrebbero dovuto giocare a Vinovo con il Real Madrid. Per adesso, l’unico obiettivo è di riprendere la condizione dopo oltre due mesi di stop forzato per via dell’emergenza sanitaria.