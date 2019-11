TMW - Juve, primo contratto per Siano: triennale per il portiere classe 2001

Fonte: inviato a Torino

Primo contratto da professionista con la Juventus per il giovane portiere Alessandro Siano, classe 2001. Pescato dal vivaio del Brandizzo, l’estremo difensore già la scorsa stagione ha respirato il profumo del calcio che conta con qualche convocazione in prima squadra. Quest’anno, tra Seconda Squadra Under 23 e Youth League: il club lo ha bloccato con un triennale, puntando su di lui anche in prospettiva.