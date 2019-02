Fonte: dall'inviato all'Allianz Stadion, Vienna

Una visita inattesa, ma che ha strappato più di un sorriso a Luciano Spalletti nel giorno della complicata punizione a Mauro Icardi. All'Allianz Stadion di Vienna, casa del Rapid, si è infatti presentato Michael Konsel, volto noto nel calcio italiano per aver militato nella Roma e nel Venezia a fine anni '90. E proprio a Venezia Konsel e Spalletti si sono conosciuti e apprezzati, tanto che oggi, sul terreno di gioco dell'impianto viennese, si sono salutati con affetto scambiandosi anche i contatti. E successivamente Konsel, che oggi è opinionista per Sky Austria, non si è voluto perdere la conferenza stampa di quello che è stato anche suo allenatore.