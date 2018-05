TMW - L'ex Juventus Del Piero in Indonesia per solidarietà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ex centrocampista dell’Igea Virtus e Lumezzane Simone Quintieri, che ha giocato tanti campionati anche in Serie A indonesiana, sarà promotore di una lodevole iniziativa di benificenza nel Sudest asiatico. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l’ex attaccante della Juventus Alessandro Del Piero partirà il giorno 15 maggio da Francoforte per l’Indonesia, insieme all'amico Quintieri. Saranno tre giorni (dal 16 al 19 maggio) di grande fermento per l’ex campione del mondo dove incontrerà i ragazzi delle varie scuole calcio del posto e le famiglie meno abbienti in una serata di gala organizzata da Sitorus Sihar, di origini indonesiane, attualmente presidente di una squadra di Serie B belga.