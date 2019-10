Fonte: Alessandro Rimi

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato ma anche piccolo azionista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'assemblea degli azionisti del club nerazzurro svoltasi nella giornata di oggi. La Russa si concentra in particolare sul tema della costruzione del nuovo stadio a San Siro: "Il nuovo stadio è indispensabile per poter competere a livello europeo e mondiale con gli altri club. Questo non vuol dire che si debba abbattere obbligatoriamente San Siro: per questo motivo ho chiesto alla società, senza alcun tipo di preclusione, la possibilità di mantenere a fianco del nuovo impianto anche l'attuale struttura che può essere utilizzato anche per attività altre rispetto al calcio. Per fare questo il Comune deve creare i presupposti, come non far pagare più il canone per il vecchio impianto e non diminuire l'edificabilità del progetto presentato. Se rimane questo piano, senza altri costi di locazione, per il vecchio San Siro rimangono solo i costi di mantenimento che sono 8/10 milioni di euro, assolutamente sostenibili per i due club".