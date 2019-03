Fonte: Riccardo Caponetti

Mattinata di controlli per Wallace e Luiz Felipe, che si sono recati questa mattina alla clinica Paideia. Il primo potrebbe essere pronto per Firenze, tra oggi e domani è atteso il suo rientro in gruppo. Luiz Felipe, invece, era tra i convocati per il derby di sabato e vede vicino il rientro in campo. Finalmente notizie positive per Simone Inzaghi, che ritrova elementi preziosi nel reparto difensivo.