tmw Lazio, allenamento senza Leiva, Luiz Felipe, Marusic, Lulic e Adekanye

E' terminato da poco l'allenamento della Lazio di Inzaghi. Erano assenti Leiva, Luiz Felipe, Marusic, Lulic e Adekanye. Per la prima volta in gruppo anche Lukaku, che ha svolto le prove tattiche: si è staccato invece il giovane Falbo che era in più. Senza Leiva, alternati in regia Parolo e Cataldi. Prove di 3-5-2, altra squadra invece col 3-4-1-2 come se fosse l’Atalanta.