Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aggiornamenti sulle condizioni di alcuni giocatori in casa Lazio. Secondo quanto appreso da TMW, il portiere Thomas Strakosha quest'oggi, mentre la squadra si allenava regolarmente al campo di Formello, si è sottoposto a controlli clinici alla Paideia per monitorare la situazione del suo gomito. Tornati in gruppo Senad Lulic, ieri fuori per squalfica, e Jordan Lukaku, che a dicembre si è sottoposto ad un intervento di artroscopia al ginocchio destro. Prosegue nel percorso riabilitativo Joaquin Correa, che sta confermando i progressi recenti.