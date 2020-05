tmw Lazio, doppietta di Caicedo in partitella. Ancora out Vavro e Strakosha

vedi letture

Terza seduta collettiva questa mattina per la Lazio: i biancocelesti si sono ritrovati sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:00.

L’allenamento è iniziato con un riscaldamento aerobico ed è proseguito con un lavoro tecnico. Successivamente, i venti uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi si sono affrontati in una partita a campo ridotto terminata 2-2 con doppietta di Caicedo per i verdi e reti firmate da Leiva ed André Anderson per la squadra senza fratino.

Mister Simone Inzaghi ancora non può contare su Vavro (che ha ripreso a correre dopo lo stiramento), Strakosha (fermo a causa della tendinite) e sui quattro giocatori ancora all'estero, in attesa di rientrare in Italia: Lulic, Lulic, Djavan Anderson, Proto e Lukaku