TMW - Lazio-Eintracht, la Polizia scorta i tifosi tedeschi dentro l'Olimpico

Tifosi dell'Eintracht scortati dentro l'Olimpico, senza particolari problemi, dalle forze di polizia presenti nei pressi dell'impianto romano. Saranno 10mila stasera per la sfida alla Lazio, un numero impressionante che ha costretto la mobilitazione di un ingente numero di agenti di pubblica sicurezza, come dimostrano le foto del nostro inviato a Roma.

Massima allerta in zona #Olimpico in vista di #LazioEintracht: grande dispiegamento di Polizia per evitare tensioni tra le tifoserie

Dall'inviato @giaco_iaco pic.twitter.com/L5mWmMCLBb

