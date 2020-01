Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime da Formello sulla Lazio. Inzaghi ha infatti annullato la seconda sessione d'allenamento, che era inizialmente in programma alle 15.30. Pomeriggio libero per i giocatori dopo la seduta di questa mattina, nella quale sono tornati regolarmente in gruppo Milinkovic, Radu, Patric e anche Marusic. Assenti Correa, Luis Alberto, Cataldi e Lukaku. In serata Immobile, Parolo, Acerbi e Cataldi saranno i camerieri per una cena di beneficienza alla fondazione So.Spe di Suor Paola.