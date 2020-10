tmw Lazio, Inzaghi sorride col recupero di Fares. 7-0 nell'amichevole contro l'U18

In attesa che ritornino i tanti nazionali, Inzaghi sorride con Fares, il primo a lasciare la propria selezione. Nella giornata di ieri erano arrivate dall’Algeria notizie di un infortunio per l’esterno sinistro, che ha però subito rassicurato lo staff medico biancoceleste e oggi era regolarmente in campo a Formello. La sua presenza a Genova sabato diventa fondamentale visti gli infortuni degli altri quinti: Marusic, Luiz Felipe e Lulic, tutti impegnati questo pomeriggio in un campo secondario per della corsa e degli allunghi.

Nel quartiere generale della Lazio va in scena un test in famiglia contro l’U18, terminato 7-0 con le reti di Cerbara (doppietta), Caicedo, Luis Alberto e Muriqi (tripletta).