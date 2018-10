TMW - Lazio, Luis Alberto arriva in clinica per gli accertamenti

Fonte: Riccardo Caponetti

Non sarà della partita, questa sera, Luis Alberto. Il fantasista spagnolo della Lazio, infatti, non è stato convocato dal tecnico Simone Inzaghi per la sfida di Europa League contro il Marsiglia (in programma alle 18.55 allo Stadio Vélodrome) a causa della pubalgia. Questa la foto di TMW con l'arrivo del giocatore alla clinica Paideia per dei controlli: