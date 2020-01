TMW - Lazio, Luis Alberto non s'è allenato: in dubbio per il Napoli in Coppa

Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Allenamento mattutino per la Lazio alla vigilia della sfida contro il Napoli in Coppa Italia. Oltre a Cataldi e Marusic, assente oggi anche Luis Alberto: da capire se gli verrà risparmiata la trasferta in Campania. Nelle prove tattiche di oggi in difesa Simone Inzaghi ha provato Bastos, Luiz Felipe e Acerbi, mentre a sinistra tornerà Lulic, con Lazzari come quinto di destra. A centrocampo Milinkovic, Leiva, e Parolo, con Caicedo e Immobile davanti. Correa partirà dalla panchina, mentre Lukaku non sarà convocato, visto che continua a lavorare in modo individuale per riprendere la forma migliore.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo