Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'allenamento odierno della Lazio sono tornati in gruppo Marusic e Berisha, che potranno permettere a Lazzari e Luis Alberto di rifiatare giovedì, a Rennes, in Europa League. In vista di Cagliari, poi, riposeranno anche Milinkovic e Lucas Leiva, con Cataldi e Parolo titolari in Francia. Indisponibili invece Patric, Lukaku e Adekanye