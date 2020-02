vedi letture

tmw Lazio, Milinkovic-Savic torna in campo. Fa progressi anche Immobile, col Bologna ci sarà

Nel giorno del suo 25esimo compleanno, Milinkovic-Savic torna in campo. Il serbo aveva saltato le ultime due sedute di allenamento con la Lazio per un affaticamento ai polpacci, lo staff per questo lo ha gestito e per sabato non dovrebbero esserci problemi circa il suo impiego dal 1'. Fa progressi anche Immobile: la febbre è alle spalle e contro il Bologna verrà affiancato da uno tra Caicedo e Correa. Problemi per Marusic, ieri sera in Paideia per un affaticamento e oggi assente, mentre rientra l'allarme Jony: lo spagnolo e Lazzari agiranno sugli esterni. Assenti Lulic e Acerbi, con quest'ultimo che dovrebbe rientrare con l'Atalanta