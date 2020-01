Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un acquisto per per la Primavera della Lazio. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il club biancoceleste si è assicurato le prestazioni di Gian Marco Distefano, ala classe 2000 che si trasferisce in prestito con diritto di riscatto.