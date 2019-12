Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio in campo questa mattina per la seduta in vista della Juventus. La notizia più importante è il recupero di Lucas Leiva, uscito con l’Udinese per problemi fisici (erano solo crampi). Assente Luis Alberto, a riposo precauzionale. Marusic corre intorno al campo ed è vicino al rientro, mentre sono ancora fermi Patric, Lukaku e Berisha.