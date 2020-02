Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa a Formello per la Lazio, neanche 24 ore dopo il successo dell'Olimpico contro la Spal per 5-1. I protagonisti di ieri hanno svolto un lavoro di scarico in campo, con il solo Lulic rimasto in palestra. Per gli altri allenamento normale a due giorni dal recupero di campionato contro l'Hellas. Recuperato Patric dopo l'attacco febbrile, Inzaghi ancora oggi ha dovuto fare a meno di Luiz Felipe. Assente anche Lukaku, oltre a Correa e Cataldi che questa mattina hanno svolto accertamenti in Paideia.