tmw Lazio, test atletici: differenziato per Leiva. In campo anche Acerbi

La Lazio si è allenata questa mattina a Formello. Ancora test atletici, in cui Lazzari è risultato il migliore. Solito differenziato per Leiva, si rivede in campo anche Acerbi per la prima volta dalla ripresa. Nel tardo pomeriggio la partenza per Auronzo.