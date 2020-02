vedi letture

Lazio, visita di controllo alla caviglia per Caicedo: l'attaccante non preoccupa

Visita di controllo alla clinica Paideia per l'attaccante della Lazio, Felipe Caicedo. Il centravanti ha svolto alcuni accertamenti dopo una botta rimediata stamattina in allenamento ma le sue condizioni non preoccupano particolarmente in vista della gara contro il Bologna.