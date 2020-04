tmw Le foto della quarantena più curiosa di Spagna: padre-figlio chiusi dentro lo stadio

La quarantena più invidiata dagli amanti del fútbol? Probabilmente, almeno in Spagna, quella di Andrés e Andy Perales, da soli ormai da settimane all'interno dello stadio del Malaga, ma comunque - come tutti noi - a casa loro. Oggi, su TuttoMercatoWeb.com, siamo virtualmente volati tra le mura de "La Rosaleda", dove un pensionato e suo figlio (rispettivamente ex tuttofare e attuale dipendente del club) si stanno godendo come mai prima il tempio dei Boquerones. Campo da gioco compreso.

Queste le immagini più curiose della loro quarantena: