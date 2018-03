TMW - Luca Antonini: "La mia nuova vita da procuratore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una nuova carriera, una nuova avventura tutta da vivere. Dal campo ai contratti: ospite della CT Palermo Football Conference, l’ex difensore del Milan Luca Antonini. A gennaio è arrivato già un colpo importante che porta proprio la sua firma: Sandro al Benevento. Un inizio più che positivo. “Ho finito la carriera da giocatore e ho pensato per un secondo a una nuova vita da allenatore. E invece eccomi qui pronto a voler diventare procuratore. A mio avviso – continua – questo è un abito perfetto per me. Ho trovato la situazione ideale per crescere e maturare tantissimo. Ho fatto da intermediario per Sandro, un giocatore che al momento ha molto mercato. Stiamo parlando di un ragazzo che nella nazionale brasiliana vanta più di 40 presenze. Non ha bisogno di presentazioni. Come sono riuscito a convincerlo? Da tempo Sandro voleva venire in Italia e quando si è fatto avanti il Benevento ha subito voluto parlare con il presidente per capire le intenzioni del club. Il ragazzo è molto felice di questa esperienza e finalmente è tornato a star bene fisicamente. Il campionato italiano per lui penso possa essere il futuro. Ci sono tanti talenti in cui credo tantissimo, spero prima o poi di poterne portare qualcuno in Italia. Galliani – confessa – voleva farmi allenare le giovanili, poi il Milan ha cambiato proprietà e dirigenza e non si è fatto più niente”.