TMW - Malagò: "Soluzione stadi è Euro 2028. Balo? Italia non si rifiuta"

Fonte: Da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato da San Siro a margine dell'evento 'Il Foglio a San Siro': "Stadio San Siro? Secondo me Inter, Milan e Comune dovrebbero chiudersi in una stanza e decidere. Altrimenti si creano alibi e strumentalizzazioni per non fare nulla. Cosa fare per snellire iter procedurale nella costruzione di nuovi impianti? Per me c'è solo una risposta: Euro 2028, l'Italia deve candidarsi dal nord fino all'estremo sud. Così da avere certezza sulle tempistiche della costruzione di impianti, altrimenti la competizione non te l'assegnano. Questa è la madre di tutte le battaglie. San Siro come lo 'Stade de France'? Onestamente, mi piacerebbe tutto. Qui bisogna capire chi va a gestire lo stadio, diciamo che per ora non è una priorità pensare a questo. La Nazionale di Mancini? Mi piace molto, siamo stati convinti sostenitori dell'attuale ct. Non dobbiamo abbatterci quando le cose vanno meno bene, come ora non bisogna esaltarsi. Ci sono tutti gli ingredienti per avere generazione di giocatori in grado di farci sognare. Euro 2020 inizierà da Roma, ora ci sono le qualificazioni: per adesso piedi per terra. Balotelli potrebbe rifiutare la Nazionale? Nella vita ognuno è legittimato a pensare e dire tutto, l'unica cosa da non fare è rinunciare alla maglia azzurra. Questo è il mio pensiero".