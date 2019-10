© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Messina, Catania e…per 15 giorni anche Palermo: sembrava essersi riavvicinato a casa Pasquale Marino, ma il capitombolo di Arkus Network è stato soltanto l’ennesimo scherzo del testino per il tecnico marsalese che mai come adesso sognava di ripartire da un club blasonato come il Palermo. Quasi 800 panchine fra i professionisti per Marino, intervenuto alla Palermo Football Conference. “Nel Palermo è capitato anche di allenatori che sono stati esonerati prima dell’avvio della stagione. In sostanza però non sono mai riuscito ad allenare il Palermo, questo mi dispiace tantissimo. Sapevo a cosa sarei andato incontro, è stata una conseguenza di un’estate vissuta in maniera particolare. Dovevo restare a La Spezia, ho avuto difficoltà a trovare altre soluzioni, così venne fuori l’idea Palermo. Per un siciliano allenare il club rosa è il massimo, speravo di portare a termine questo mandato. Ho avuto la fortuna di allenare grandi calciatori, ne ho avuti tanti e la cosa più bella è che quando ci vediamo posso constatare che sono rimasti molto umili. Sono uomini prima ancora che calciatori. Volevo portare Di Natale a Palermo come collaboratore, ma non ha un buon rapporto con l’aereo e vivendo in Toscana non era semplice venire a lavorare a Palermo”.