TMW - Mario Giuffredi: "Cresciuto insieme ai miei giocatori"

© foto di Federico De Luca

Presente alla TC Palermo Football Conference anche l’agente di mercato Mario Giuffredi capace di costruire un vero e proprio impero di giocatori nel giro di pochissimi anni. Hysaj, Mario Rui, Laurini e Valdifiori sono soltanto alcuni dei talenti assistiti da Mario Giuffredi. Dagli albori al presente, un presente ricco di giocatori di grande livello. “Nascere in una città come Napoli e voler intraprendere una carriera del genere non è semplice. Per me è un sogno portato avanti fin da quando ero un bambino. Ho iniziato dal basso cercando pian piano di scalare le tappe. Chiaramente – continua – ho avuto anche un pizzico di fortuna, ma una volta entrato in questo mondo mi sono dato davvero da fare. Mi sono sempre dato una linea: non fare quello che già e scontato, ma provare a prendere giocatori sconosciuti per poi farli diventare affermati. Come ad esempio Conti acquistato dal Milan o Valdifiori”. Fra i giocatori assistiti da Giuffredi c’è anche il centrocampista rosanero Chochev. “Un giocatore dalla grosse potenzialità per giocare in serie A. Certo, tutti quei cambi tecnici non l’hanno aiutato. La priorità è quella di finire il campionato, poi il resto si vedrà. Lupo – conclude – ha fatto troppo bene e quindi è stato mandato via. Questa è chiaramente una cosa inspiegabile".