TMW - Mercato Juve, la Sampdoria si fa avanti per tre giovani Primavera

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria vorrebbe fare la spesa in casa della Juve Primavera. E’ già successo in parte la scorsa estate, quando i blucerchiati prelevarono il fantasista Michael Brentan; potrebbe succedere anche in questa finestra di mercato invernale. Occhi puntati sul centrocampista Nicolò Francofonte, e sugli attaccanti Matteo Stoppa ed Erik Gerbi.

Il club bianconero sta valutando attentamente la situazione, e anche degli altri sondaggi che ci sono stati negli ultimi giorni, nessuno più concreto rispetto a quello dei doriani. Di contro, la Samp, è proprietaria del cartellino Giacomo Vrioni, attaccante classe 1998 della Nazionale Under 21 albanese, attualmente in Serie B in forza al Cittadella, che tratta con la Juve l’acquisto di Eric Lanini.

Il giovane attaccante potrebbe essere inserito nell’operazione dalla Sampdoria, e la Juve potrebbe anche concedergli l’opportunità di concludere la stagione in serie cadetta: per adesso, però, è solo un’ipotesi. Se ne riparlerà nei prossimi giorni per comprendere le effettive condizioni per costruire la trattativa e portare a termine la maxi operazione.

La Juve resta vigile (e favorita) anche sul terzino del Novara Tommaso Barbieri. Ci sono anche altri club, i bianconeri potrebbero portare a termine l’operazione adesso per averlo la prossima estate, così da aggregarlo in Under 23.