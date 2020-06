tmw Milan, domani Ibra torna in Italia. Poi il controllo medico per stabilire i tempi di recupero

Dopo essere volato dalla sua famiglia in Svezia, con l'autorizzazione dello stesso Milan, Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in Italia. Lo svedese, infatti, arriverà a Milano nella giornata di domani (c'era anche la possibilità che rientrasse da Stoccolma nella giornata di giovedì, ndr). Poi via al controllo medico che stabilirà con precisione i tempi di recupero dopo infortunio al polpaccio rimediato in allenamento la scorsa settimana.