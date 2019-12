TMW - Milan, Donnarumma: "Nel calcio servono divertimento e umiltà"

Fonte: Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Durante la festa di Natale del settore giovanile del Milan ha preso la parola Gianluigi Donnarumma portiere della prima squadra rossonera. Ecco le brevi parole raccolte dai nostri inviati: "I miei genitori fin dall'infanzia mi hanno sempre dato i consigli di essere umile. La cosa più importante è divertirsi giocando a calcio. Se ho paura quando mi tirano i palloni? Da vicino sì (sorride, ndr). No, assolutamente. Tutti dicono che siamo pazzi noi portieri. Questo ruolo è un po' pazzo. C'è la voglia di non far entrare nessun pallone in porta"